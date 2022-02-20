Макрон сьогодні ще планує перемовини з Байденом та Шольцом

Після розмови з Путіним президент Франції продовжить діалог з лідерами США, Німеччини та Італії

Еммануель Макрон 20 лютого провів телефонні розмови з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Далі він планує зателефонувати ще й Джо Байдену та Олафу Шольцу. Про це інформує BFM TV.

Зателефонувати партнерам політик планує 20 лютого. Розмови відбудуться у найближчі кілька годин.

З ким хоче поговорити президент Франції:

американським президентом Джо Байденом,

канцлером Німеччини Олафом Шольцом,

прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі,

іншими партнерами.

Зауважимо, востаннє Макрон говорив із Байденом 15 лютого – після заяви Росії про нібито відведення військ. Тоді політики домовилися перевірити, чи відповідають кремлівські твердження дійсності.

Нагадаємо, стало відомо, про що домовилися Макрон і Путін. Як повідомлялося, Путін і Макрон погодилися провести саміт щодо безпеки в Європі за участю України.

До слова,Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин. Зауважимо, Макрон подзвонив Зеленському відразу після розмови з Путіним.

Напередодні президенти Франції та України також спілкувалися.

Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

Раніше Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.