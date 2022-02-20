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    Макрон сьогодні ще планує перемовини з Байденом та Шольцом

    Очільник Франції напередодні спілкувався із Зеленським - Макрон сьогодні ще планує перемовини з Байденом та Шольцом
    Очільник Франції напередодні спілкувався із Зеленським
    фото: Sputnik/ Сергей Гунеев

    Після розмови з Путіним президент Франції продовжить діалог з лідерами США, Німеччини та Італії

    Еммануель Макрон 20 лютого провів телефонні розмови з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Далі він планує зателефонувати ще й Джо Байдену та Олафу Шольцу. Про це інформує BFM TV.

    Зателефонувати партнерам політик планує 20 лютого. Розмови відбудуться у найближчі кілька годин.

    З ким хоче поговорити президент Франції:

    • американським президентом Джо Байденом,
    • канцлером Німеччини Олафом Шольцом,
    • прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі,
    • іншими партнерами.

    Зауважимо, востаннє Макрон говорив із Байденом 15 лютого – після заяви Росії про нібито відведення військ. Тоді політики домовилися перевірити, чи відповідають кремлівські твердження дійсності.

    Нагадаємо, стало відомо, про що домовилися Макрон і Путін. Як повідомлялося, Путін і Макрон погодилися провести саміт щодо безпеки в Європі за участю України.

    До слова,Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин. Зауважимо, Макрон подзвонив Зеленському відразу після розмови з Путіним.

    Напередодні президенти Франції та України також спілкувалися.

    Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

    Раніше Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

    Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

    Теги: Джозеф Байден Путін Еммануель Макрон президент Олаф Шольц
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    Макрон сьогодні ще планує перемовини з Байденом та Шольцом