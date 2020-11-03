До Луцької міської ради проходять шість партій – «Опора»

До луцької міськради проходять «За майбутнє», «Європейська солідарність», «Громадянський рух «Свідомі», «Слуга народу», ВО «Свобода», ВО «Батьківщина»

До Луцької міської ради за результатами виборів 25 жовтня пройшли представники шести партій. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

«Депутатами Луцької міської ради за результатами виборів 25 жовтня стали 42 особи. 15 із них отримали мандати у територіальних виборчих округах. Ще 21 додатковий мандат отримали представники партій за єдиним списком, а шість гарантованих мандатів отримали перші номери партій, які подолали 5% бар’єр», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками голосування, до міськради Луцька проходять шість партій:

«За майбутнє» – 27,08% (14 тис. 966 голосів),

«Європейська солідарність» – 18,61% (10 тис. 284 голос),

«Громадянський рух «Свідомі» – 9,78% (5 тис. 405 голосів),

«Слуга народу» – 9,25% (5 тис. 112 голосів),

ВО «Свобода» – 9,15% (5 тис. 60 голосів),

ВО «Батьківщина» – 7,03% (3 тис. 887 голосів).

«Всього за депутатів Луцької міської ради 25 жовтня голосували 58 тис. 93 виборці. Але під час підрахунку 2 тис. 841 бюлетень визнали недійсними», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Луцьку відбудеться другий тур місцевих виборів.

Як повідомлялося 3 листопада, ЦВК оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад.