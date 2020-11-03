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    ЦВК оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад

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    Визнані обраними 162 депутатів районних рад, 1072 депутати міських рад, 1311 &ndash; селищних і 2883 &ndash; сільських рад - ЦВК оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад
    Визнані обраними 162 депутатів районних рад, 1072 депутати міських рад, 1311 – селищних і 2883 – сільських рад

    Обраними визнано 5 428 депутатів

    Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів депутатів 237 місцевих рад. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Зазначається, що обраними визнано 5 428 депутатів.

    Зокрема, визнані обраними 162 депутатів районних рад, 1072 депутати міських рад, 1311 – селищних і 2883 – сільських рад.

    Крім того, визнані обраними 282 голови (68 – міських, 69 – селищних, 145 – сільських) у 24 регіонах.

    У ЦВК відзначили, що на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

    Як повідомлялося, на виборах мера Києва лідирує Кличко.

    Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.

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