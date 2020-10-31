У Луцьку відбудеться другий тур виборів міського голови

Кандидати на посаду міського голови Луцька Ігор Поліщук і Богдан Шиба

До другого туру, який має пройти 15 листопада, вийшли представники партії «За майбутнє» і самовисуванець

Луцька міська територіальна виборча комісія встановила результати виборів Луцького міського голову, повідомляє громадянська мережа ОПОРА. Найбільшу кількість голосів (18 тис. 934) набрав кандидат від партії «За майбутнє» Ігор Поліщук. Друге місце посів самовисуванець Богдан Шиба (7 тис. 662 голоси). Це, відповідно, 32,47% і 13,14% голосів виборців. Жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів виборців, тож у місті відбудеться повторне голосування.

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Як повідомляється, кандидатами на посаду міського голови Луцька були 11 осіб – 2 самовисуванці та 9 висуванців від партій. Загалом у голосуванні 25 жовтня взяли участь 58 тис. 301 виборець. Недійсними визнано 1 тис. 517 бюлетенів, водночас не було жодного бюлетеня, котрий би не підлягав урахуванню.

Решта кандидатів отримали дещо менше голосів виборців. Зокрема, Юрія Моклицю («Європейська Солідарність») підтримали 7 тис. 429 виборців (12,74%), Аллу Надточій («Громадянський рух «Свідомі») – 5 тис. 957 виборців (10,22%), а Романа Бондарука («Слуга народу») – 4 тис. 732 виборці (8,12%). Микола Федік (ВО «Свобода») заручився підтримкою 3 тис. 871 виборця (6,64%), Ірину Чебелюк (ВО «Батьківщина») підтримали 3 тис. 478 виборців (5,97%), а за Євгена Мельника («Сила і Честь») голоси віддали 1 тис. 880 осіб (3,22%). За Артура Мартіросяна (Аграрна партія України) проголосувало 1 тис. 60 людей (1,82%), Віктору Грисюку («Еко партія Берези») віддали перевагу 998 виборців (1,71%), а Дмитра Глазунова (самовисування) підтримали 783 виборці (1,34%).