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    Політика

    Підсумки місцевих виборів. Нардеп Корнієнко назвав головне досягнення влади

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    Підсумки місцевих виборів. Нардеп Корнієнко назвав головне досягнення влади

    «25 жовтня в Україні вкотре перемогла демократія, вільне волевиявлення, чесний підрахунок голосів»

    Безперечним досягненням влади на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня, голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко назвав чесне й прозоре проведення без використання адміністративного ресурсу, що раніше було майже правилом. Партія влади відтепер буде представлена в органах місцевого самоврядування по всій країні.

    «Слуга Народу» — молода партія й раніше не була представлена в місцевих органах влади. Тепер її депутати присутні майже в кожному регіоні», — наголосив Корнієнко.

    Він також зазначив, що міжнародні спостерігачі, зокрема Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, оцінили вибори, як такі, що відбулися демократично, прозоро, спокійно та з мінімальними порушеннями, які суттєво не вплинули на результати волевиявлення.

    «Можна констатувати, що 25 жовтня 2020 року в Україні вкотре перемогла демократія, вільне волевиявлення, чесний підрахунок голосів і готовність місцевих лідерів брати на себе відповідальність за життя людей у своєму регіоні. І місцеві депутати, і мери та голови ОТГ, обрані від «Слуги народу», робитимуть все, щоб виправдати довіру своїх виборців», — резюмував Корнієнко.

    Згідно з оприлюдненими пресслужбою партії даними паралельного підрахунку голосів, близько 7 тисяч мандатів депутатів сільських, селищних, міських, районних та обласних рад отримають представники партії «Слуга Народу». Це — найбільше, серед усіх політичних сил.  

    вибори партії самоврядування партія Слуга народу Олександр Корнієнко
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