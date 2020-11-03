Епоха деградації імені Зеленського

В епоху Зеленського все в країні несеться врознос

Україна увійшла в глибоку політичну і конституційну кризу, цілком спровоковану інфантилізмом і некомпетентністю команди Зеленського. Своє президенство він розпочав із сумнівного Указу про розпуск ВР, мотивуючи його виключно своєю нелюбов'ю до парламенту, сформованого після Революції Гідності, й посилаючись на начебто низьку підтримку ВР.

На жаль, тоді КС у його нинішньому складі прийняв перше сумнівне рішення, підігравши диктаторським замашкам Зеленського. Потім було скандальне рішення, яке фактично підвішує керівництво НАБУ. Зеленський і «слуги» просто-таки аплодували цьому, ледь не запустивши процедуру зняття незалежного керівника Антикорупційного бюро.

І тільки жорстка реакція опозиції, громадянського суспільства і наших міжнародних партнерів зупинили цю розправу. Потім «слуги» сформували на 100% свою конкурсну комісію САП, поставивши під сумнів незалежність і цього інституту. Тобто, руйнація антикорупційного законодавства і органів ведеться цілеспрямовано й системно, і тут немає збігів.

Саме тому останнє скандальне рішення КС, яким вбивається система контролю за декларуванням і відповідальність за брехню в деклараціях, з'явилося відразу після місцевих виборів, а не до. А сам Зеленський відреагував на це рішення КС тільки на третій день, коли вже розгорівся скандал усередині країни і зовні.

Півтора роки тому Зеленський прийшов до влади на маніпуляціях і брехні, звинувачуючи нашу команду в «не таких антикорупційних законах», «не такій боротьбі з корупцією», «не таких мінських угодах», «не такій армії», «не такій зовнішній політиці».

Тепер, коли рейтинг за півтора року розтриньканий, Арахамія вискочив з конопель із колонкою на УП про те, що «суд хоче скасувати всі революційні надбання останніх років». Тобто, років президентства Порошенка, які Зеленський провів на сцені «кварталу»: у тому числі потішаючи російських олігархів.

Хочемо нагадати, що більшість конституційних суддів, які були призначені Порошенком, проголосували проти скандального рішення, а от голова Конституційного суду Тупицький був узгоджений Офісом Зеленського, — як випливає зі скандальних плівок судді Вовка, — і призначений на цю посаду у вересні 2019 року.

Тиждень тому Зеленський із трибуни ВР розпинався про боротьбу з корупцією. З першого ряду йому кивав упійманий на хабарях депутат Юрченко, випущений під заставу. А депутат і ексрадник Зеленського Лерос поклав на президентське місце теку документів зі свідченнями про корупцію його найближчого оточення.

Уся президентська фракція проголосувала за те, аби гроші з ковідного фонду безтендерно йшли на дороги. Зеленський перерізає стрічки цього «Великого крадівництва», благословляючи вкатування в асфальт грошей онкохворих та інфікованих ковідом українців.

У «слуг» вистачило совісті направити ковідні кошти на серіали. І тепер ця влада несе відповідальність за серіали на крові, адже це вони забрали шанс на життя у тисяч українців, які не дочекалися кисню і ліків у непідготовлених лікарнях.

І ось, коли рейтинг бездарно спалено, місцеві вибори програні, стратегії немає, тактики не існує, країна летить у тартари, — Зеленський став на шлях узурпації влади. До стовідсотково своїх прокуратури, ДБР, СБУ, інших силових та репресивних органів, йому ще потрібно приборкати антикорупційні органи і КС.

Саме тому в Раді з'явився далекий від верховенства права законопроєкт Зеленського про розпуск непопулярного КС, аби під шумок призначити повністю свій, який одобрить усі бздури Зеленського.

Цинізм, але для виправдання нікчемного і недолугого законопроєкту Зеленського (власне, як і всього, що виходить з-під пера веселих хлопців з Банкової), приплітається «підтримка« цього законопроєкту з боку ЄС і НАТО. Посли країн G7, із якими ми й попередні роки, і зараз перебуваємо на постійному контакті, здивовані. За нашою інформацією, представники G7 не спілкувалися з Арахамією на тему антиконституційного законопроєкту.

Примітно, що колонка Арахамії з'явилася в ту ж годину, коли й позиція Венеційської комісії та GRECO, які жорстко висловилися категорично проти порушення Конституції при вирішенні конституційної кризи. Та й депутати Європарламенту публічно наголосили, що ніколи не піднімали питання розгону КС, бо це — диктатура, а не демократія.

Боротьба з корупцією має йти пліч-о-пліч із верховенством права. Це і є позиція ЄС, НАТО, G7 та всього цивілізованого світу. Світу, який фактично назвав ідеї Зеленського нікчемними й далекими від верховенства права.

Юрист за освітою, Зеленський міг би прочитати Конституцію України, аби зрозуміти межі своїх повноважень. Утім, логіку його дій Арахамія нещодавно пояснив на шоу Шустера: «Он так захотел!»

Ми всі бачимо, як Зеленський користується ДБР, прокуратурою, судами і суддями. Єдине, що потрібно для абсолютної влади і встановлення тоталітаризму — це ще й «стовідсотково свої« антикорупційні органи і КСУ, суддів якого буде вибирати така ж сама «прозора« комісія, як і комісія монобільшості САП. Ми дійсно хочемо «бацьку» на Банковій? Лукашенко теж колись починав із «боротьби з корупцією».

Наша команда ухвалила непрості антикорупційні закони. Ми всі заповнювали декларації і проходили їх перевірки. «Слуги» через призначені Зеленським незаконні парламентські вибори уникли заповнення декларації, потім відтермінували їх подачу на кілька місяців.

Зараз, аби не проходити перевірки, вони відмовляються голосувати будь-які закони, що повернуть відповідальність за недостовірне декларування. Зеленський двічі не подав зміни до декларації: і перед тим, як вступав на президентську посаду, «забув» про свою віллу; і зараз «забув» про п'ять мільйонів дивідендів.

Тож до чого весь цей цирк? Ми можемо дуже швидко, в турборежимі, ухвалити необхідні для відновлення відповідальності закони, які будуть відповідати нормам ЄС, і вийти з кризи в правовому полі, а не «по бєспрєдєлу» в стилі тьорок в «Вєлюрє». Більше того, наша фракція вже зареєструвала законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірність у деклараціях.

Не хочете приймати законопроєкти, автором яких є Порошенко — ми можемо подарувати їх Арахамії, нехай реєструє як свої. Ми готові підтримати законопроєкт, у якому голова ВР Разумков прописав повернення до норм законів Порошенка.

Погляньмо глибше. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення була скасована КС за кілька тижнів до президентських виборів. Це рішення вдарило по рейтингу нашої команди, забравши голоси на виборах.

Нинішнє скандальне рішення про фактичну ліквідацію декларування КС приймає через день після виборів. Бо інакше «слуги», які пролетіли з парасолькою над Києвом і Львовом, Одесою і Харковом, Краматорськом і Тернополем, не набрали б і відсотка голосів.

І ось коли з економікою — швах, на виборах — прольот, і скоро жоден мер не сприйматиме всерйоз клоунаду Банкової; країну накриває хвиля пандемії, влада просочується в пісок, — Зеленський вирішив її узурпувати. Спочатку псевдоопитування, така мінірепетиція майбутніх референдумів, потім спроба незаконного розпуску КС і призначення стовідсотково свого, який усі президентські бздури буде підтримувати.

Наступний указ чи законопроєкт, за такою логікою, буде про пожиттєве імператорство? І голова фракції монобільшості, який то армію скорочує, то жінок плутає з соснами, з якогось дива звинувачує Порошенка в тому, що в штанці Зеленського хтось нагадив — що ж, вітаємо Арахамію із самовикриттям. Це істерика.

Вона свідчить про те, що подібні рішення КС можуть прийматися лише в державі, інститути якої щодня деградують, бо деградує Банкова і парламент, населений недолугими новими обличчями. Бо в епоху Зеленського все в країні несеться врознос.

Вони мають особисту монобільшість, особисте ДБР, особисту прокуратуру, вони витратили дорогоцінні півтора роки на переслідування опозиції й бізнесу, кошмарення ФОПів і заглядання в очі Путіну — замість реформ і посилення країни назовні.

Свого часу ми за перші роки з Верховним головнокомандувачем Порошенком і нашою армією звільнили велику частину Донбасу, сформували антипутінську коаліцію, ухвалили все антикорупційне законодавство і створили антикорупційну інфраструктуру, ратифікували Угоду про асоціацію, і так — отримали безвіз. Який нинішня влада навіть не здатна зберегти.

Ми не дамо знищити антикорупційні органи, електронне декларування, декларації, демократію. Парламент був єдиним органом, який усі ці роки брав на себе відповідальність і розрулював кризи. Так само маємо діяти і сьогодні.

Ми закликаємо, щоб парламент у чесний спосіб призначив комісію, яка обиратиме фахових суддів Конституційного суду, і ухвалив законодавство, що відновлює відповідальність за недостовірне декларування та повноваження всіх антикорупційних органів.

Артур Герасимов, Ірина Геращенко — співголови фракції «Європейська Солідарність»

Джерело: Українська правда

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