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    До Мекки пускатимуть вакцинованих паломників

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    Влада Саудівської Аравії назвала умову відвідування Мекки в Рамадан - До Мекки пускатимуть вакцинованих паломників
    Влада Саудівської Аравії назвала умову відвідування Мекки в Рамадан
    Фото з відкритих джерел

    Паломництво до Мекки відкрито лише для мусульман з імунітетом

    Саудівська Аравія заявила, що до ісламської святині у місті Мекка впускатимуть лише тих паломників, які мають імунітет проти Covid-19. Про це повідомляє The Guardian.

    Міністерство у справах хаджу та умри Саудівської Аравії оголосило, що з початком Рамадану до міста Мекка, де розташована головна ісламська святиня, пропускатимуть лише тих паломників, які нададуть підтвердження наявності імунітету проти Covid-19 – довідку про наявність обох щеплень, одного щеплення, зробленого не пізніше, ніж за 14 днів до прибуття в Мекку або підтвердження про те, що особа вже перехворіла на Covid-19.

    Лише такі особи матимуть змогу здійснити умру та відвідати службу у Великій мечеті Мекки. Крім того, аналогічні обмеження будуть діяти для відвідин Мечеті Пророка у священному місті Медіна.

    Нові обмеження почнуть діяти з 13 квітня, але влада Саудівської Аравії наразі не повідомила про термін їх завершення.

    У 2020 році Міністерство у справах хаджу та умри Саудівської Аравії через пандемію запровадило обмеження на кількість паломників, які можуть брати участь у щорічному паломництві до мусульманських святинь у Мецці та Медині.

    Крім того, влада Саудівської Аравії звернулася до мусульман, які планують взяти участь у паломництві до Мекки, із закликом відкласти хадж через пандемію.

    У жовтні Саудівська Аравія частково відкрила Мекку для паломництва.

    Теги: Саудівська Аравія релігія мусульмани щеплення імунітет
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