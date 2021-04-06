До Мекки пускатимуть вакцинованих паломників

Паломництво до Мекки відкрито лише для мусульман з імунітетом

Саудівська Аравія заявила, що до ісламської святині у місті Мекка впускатимуть лише тих паломників, які мають імунітет проти Covid-19. Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство у справах хаджу та умри Саудівської Аравії оголосило, що з початком Рамадану до міста Мекка, де розташована головна ісламська святиня, пропускатимуть лише тих паломників, які нададуть підтвердження наявності імунітету проти Covid-19 – довідку про наявність обох щеплень, одного щеплення, зробленого не пізніше, ніж за 14 днів до прибуття в Мекку або підтвердження про те, що особа вже перехворіла на Covid-19.

Лише такі особи матимуть змогу здійснити умру та відвідати службу у Великій мечеті Мекки. Крім того, аналогічні обмеження будуть діяти для відвідин Мечеті Пророка у священному місті Медіна.

Нові обмеження почнуть діяти з 13 квітня, але влада Саудівської Аравії наразі не повідомила про термін їх завершення.

У 2020 році Міністерство у справах хаджу та умри Саудівської Аравії через пандемію запровадило обмеження на кількість паломників, які можуть брати участь у щорічному паломництві до мусульманських святинь у Мецці та Медині.

Крім того, влада Саудівської Аравії звернулася до мусульман, які планують взяти участь у паломництві до Мекки, із закликом відкласти хадж через пандемію.

У жовтні Саудівська Аравія частково відкрила Мекку для паломництва.