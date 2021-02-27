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    Розвідка США заявила, що за вбивством Хашоггі стоїть саудівський крон-принц

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    Розвідка США заявила, що за вбивством Хашоггі стоїть саудівський крон-принц

    Байден заявив, що ознайомився з доповіддю розвідки США про вбивство Хашоггі

    За даними американських спецслужб, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман особисто схвалив операцію, під час якої було вбито саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в жовтні 2018 року.

    Про це йдеться у звіті американської розвідки, оприлюдненому в п'ятницю, 26 лютого, у Вашингтоні.

    У звіті наголошується, що наслідний принц ще з 2017 року мав «абсолютний контроль над органами безпеки і розвідки королівства», що у свою чергу робить малоймовірним проведення «операції подібного характеру без згоди наслідного принца», цитує інформагентство dpa.

    На користь такого твердження свідчать також участь в операції близького радника бін Салмана і підтримка кронпринцом насильницьких методів, спрямованих на те, щоб змусити мовчати тих критиків королівства, які перебувають за кордоном, зазначається у звіті.

    Нагадаємо, у грудні 2019 року, п'ять осіб засудили до смертної кари у справі про вбивство в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох засудили до 24 років позбавлення волі після розслідування. Всього в розслідуванні брала участь 31 особа, з яких 21 людину взяли під варту.

    Хашоггі був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччина, 2 жовтня 2018 року.

    Теги: розвідка США журналіст
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