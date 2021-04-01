Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти

Після інформації про угоду ОПЕК+ ціни на нафту почали знижуватися

Після інформації про угоду ОПЕК+ ціни на нафту почали знижуватися

Протягом травня - липня країни ОПЕК+ плавно підвищать рівень видобутку нафти на 1,14 млн барелів на добу

Підвищення видобутку нафти в рамках угоди ОПЕК+ погоджено і воно почнеться з травня. Учасникам угоди залишилося обговорити лише деталі, повідомляють джерела Reuters.

«Так, домовилися про збільшення, воно буде поступовим», - сказав він.

За даними видання, країни ОПЕК+ зможуть відновити видобуток нафти на 1,14 млн б/д протягом травня - липня.

Очікується, що в травні обсяг збільшення складе 350 тис. б/д, стільки ж у червні і 441 тис. б/д в липні.

«Саудівська Аравія також послабить своє добровільне скорочення видобутку з травня», - йдеться в повідомленні.

Після інформації про угоду ОПЕК+ ціни на нафту почали знижуватися. Так, вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $62,69 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить $59,27 за барель.

Відзначимо, місяць тому в ОПЕК відмовилися від підвищення рівня видобутку у квітні.

Між іншим, експорт нафти з Росії у 2020 році впав до мінімуму за останні 16 років через угоду ОПЕК+ і пандемію коронавірусу.

До відома, доходи Росії від продажу нафти минулого року впали майже на 50%.