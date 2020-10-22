Нічого спільного з грипом: інфекціоніст назвала три етапи розвитку коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людина може до місяця перебуває на лікарняному після одужання

Коронавірусна інфекція - це тривале захворювання, - попередила лікарка

Лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про три фази розвитку коронавірусної хвороби. Медик повідомила, що близько 80% пацієнтів одужують на першій стадії захворювання.

Про це вона заявила на брифінгу.

Вона каже, що цей вірус не можна порівнювати з грипом.

«Нічого спільного з грипом ця хвороба не має. Ні щодо навантаження на систему охорони здоров'я, ні щодо наслідків для хворого. Коронавірусна інфекція - це тривале захворювання», - сказала вона.

Голубовська розповіла про три етапи розвитку Covid-19:

1 етап - це перший тиждень захворювання, коли хворі себе почувають, в основному, практично здоровими. У 80% людей захворювання і закінчується на цій стадії. Пацієнти повинні звертатись до лікаря, пити вітаміни. Інфекціоніст закликала не приймати антибактеріальні і гормональні препарати.

2 етап - в цій фазі від 10 до 30% хворих. Ця ураження органів і системи організму. Все лікування спрямоване на стримування «шторму» імунної системи. Триває ця фаза до трьох тижнів. Застосовують всі методи лікування.

3 етап – «постковідний синдром». Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом. Людина може до місяця перебуває на лікарняному після одужання.

Раніше Голубовська застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.

Зазначимо, що Ольга Голубовська лікувала п'ятого президента Петра Порошенка від коронавірусу. Коли він одужав, він подякував їй за те, що «за півтора тижня поставила його на ноги».

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - помер від ускладнень.







