Від $3 до $30 за дозу. Скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу



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Встановлення ціни на вакцину залежить від багатьох факторів

Фармацевтичні компанії неохоче обговорюють, яку ціну будуть встановлювати на вакцину

У світі триває дискусія щодо того, скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу і хто за неї буде платити, оскільки ціни коливаються від трьох до тридцяти доларів за дозу. Для прикладу, меценат Білл Гейтс закликає встановити обмеження на завищення цін для бідних країн, пише Financial Times.

Попри те, що мільярди доларів були вкладені у розробку вакцин, фармацевтичні компанії неохоче обговорювали, яку ціну будуть встановлювати на вакцину.

Вони кажуть, що це залежить від багатьох факторів, включаючи ефективність самої вакцини, результати клінічних випробувань, витрати на розробку та виробництво, конкуренцію на ринку, попит та те, чи є покупці приватними групами, наприклад, страховиками, чи державними органами.

Загострення ситуації з пандемією внаслідок поширення другої хвилі коронавірусу додає складності.

В поспіху з розробкою дієвої вакцини компанії експериментують з різними технологіями. Безпрецедентним кроком є те, що деякі виробники ліків планують дозволити іншим компаніям виготовляти їхні вакцини, що ще більше ускладнює розрахунки витрат.

Інформація про угоди щодо вакцини та розцінку закриті таємницею, а компанії та державні установи захищають своє право на конфіденційність.

Існує інформація, що на переговорах з Європейською комісією, компанія AstraZeneca пропонувала ціну приблизно 3-4 долари за дозу, тоді як Johnson & Johnson та вакцина, розроблена спільно Sanofi та GSK, близько 10 доларів за дозу.

На відміну від цього, американська компанія Moderna пропонувала ціну за свою вакцину на рівні від 50 до 60 доларів за курс двох ін’єкціїй, після того, як спочатку просила майже вдвічі більше цієї суми.

Інші біотехнологічні компанії, такі як CureVac, заявили про те, що будуть прагнути забезпечити «етичну ціну на свою вакцину.

Тиск з боку суспільства та повідомлень у ЗМІ змусив деякі фармацевтичні компанії розкрити прогнозовані роздрібні ціни, причому Moderna зробила це в серпні та опублікувала максимальну ціну в 37 доларів за дозу.

Один із фаворитів серед розробників вакцин у Китаї, компанія Sinovac, цього тижня розпочала продаж вакцини в окремих містах за ціною 60 доларів за дві ін’єкції, в рамках програми екстреного використання.

В основі дискусії лежить як етичне, так і практичне питання: чи слід фармацевтичним корпораціям співпрацювати з багатими країнами, щоб забезпечити встановлення обмежень на завищення ціни для бідних країн.

Так, Білл Гейтс сказав, що фармацевтичні компанії повинні підтримувати систему, згідно з якою багаті країни субсидують вакцини, щоб бідні країни платили за дозу три долари або менше.

«Ціни повинні бути встановлені на трьох рівнях, коли багаті країни покривають більшу частину фіксованої ціни, країни із середнім рівнем доходу оплачують меншу частину, а бідніші країни сплачують найнижчу ціну за вакцину», - сказав Гейтс в одному з інтерв'ю.

Розробник програмного забезпечення, мільярдер Білл Гейтс, який став ще й меценатом з питань охорони здоров’я, каже, що будь-яка успішна вакцина повинна бути доступною скрізь, де це потрібно.

«Насправді нам довелося пояснити декільком керівникам фармацевтичних компаній, що навіть у некомерційному контексті етичне встановлення ціни є абсолютно необхідним для максимізації вигоди для людини», - додає Гейтс.

Деякі виробники ліків в таких країнах, як Індія, яка має розвинуту фармацевтичну галузь, критикують західні фармацевтичні компанії, які, на їх думку, намагаються завищити ціни, не зумівши навіть налагодити достатні обсяги виробництва, щоб задовольнити попит.

"Вони не хочуть так просто віддавати вакцину світу, тому що їм доведеться витримати мою конкуренцію, адже я встановлюватиму ціну в 3 долари за дозу", - сказав генеральний директор India’s Serum Institute Адар Поонавалла.

Він додав, що більш високі виробничі витрати в Європі не виправдовують різниці в ціні між продукцією його компанії та деякими західними виробниками вакцин.

Минулого місяця глобальний альянс вакцин Gavi, що підтримується ООН, і Фонд Гейтса розширили угоду з India’s Serum Institute на доставку до 200 млн доз вакцин-кандидатів, ліцензованих від AstraZeneca та Novavax, до країн з низьким та середнім рівнем доходу з максимальною ціною в 3 долари за дозу, з можливістю збільшення обсягу замовлення в кілька разів.

Повний запуск ініціативи Covax, флагманської програми Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо надання доступу до вакцини менш розвинутим країнам до кінця наступного року, довелося відкласти після того, як виникла неузгодженість в цій ситуації з більш розвиненими країнами.

Гейтс сподівається, що в довгостроковій перспективі конкуренція дозволить утримати ціни від значних стрибків.

«До кінця року, або, звичайно, у першому кварталі наступного року, ймовірність того, що з шести провідних вакцин дві або три з них, ймовірно, покажуть ефективність, і тоді розпочнуться справжні перегони», - сказав Гейтс.

Але він також визнав, що ціни на деякі вакцини, ймовірно, залишаться вищими, ніж інші.

Основним викликом для ефективного планування та встановлення ціни є те, що всім розробникам доводилося скорочувати нормальний цикл розробки вакцин, зважаючи на нагальну потребу.

Фармацевтичні компанії намагаються втиснути розробку вакцини в термін від 12 до 18 місяців, до того ж, світу потрібна велика кількість доз вакцини, саме тому це є дуже ризикованою справою, резюмує видання.

Зазначимо, що Україна не веде переговорів щодо закупівлі російської вакцини від Covid-19. Україна є членом ініціативи COVAX, в рамках якої отримає вакцини фірми AstraZeneca та Novavax безоплатно або за цінами, нижчими за ринкові.

Разом з тим Єврокомісія уклала третю угоду на постачу вакцини.

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - помер від ускладнень.

Джерело: Дзеркало тижня