До Шарія в Іспанію виїхав його адвокат Рибін

У 2020 року Валентин Рибін балотувався до Київської міської ради від партії Шарія

Рибін зміг перетнути кордон у воєнний час як батько трьох малолітніх дітей

Адвокат Валентин Рибін ще на початку березня виїхав з України. Про це у Фейсбуці написав його батько Володимир Рибін, пише «Судовий репортер».

Рибін-старший повідомив, що їх родина вирушила в дорогу 8 березня.

«В Киеве из жилых застроек работают укровские грады в сторону Вышгорода. Мы когда это увидели, не стали ждать, когда наши дома накроет ответным артогнем. Валя был в стоп-листе на выезд и мы ждали на каждом блок-посту, что его повяжут или застрелят тербатовцы. Но взяли его на границе с Закарпатьем. Слава Богу, я смог поднять наших киевских друзей – адвокатов. Они подняли шум и Валю отпустили, промариновав в участке два часа. А сегодня на границе с Венгрией нам устроили показательный шмон. Нас целый день осматривали, обыскивали, ковырялись в машинах, сумках, телефонах и компьютерах. Ничего не нашли и вынужденны были, скрипя зубами, выпустить. 10 часов пытки позади. Наш караван из трех машин (8 взрослых и 4 детей) уже несется в сторону Будапешта. А цель – Испания. Нас там ждут… В Россию мы бы не выбрались», – написав він.

Скріншот з Facebook Рибіна

Із коментарів під дописом вбачається, що Рибін зміг перетнути кордон у воєнний час як батько трьох малолітніх дітей.

Рибін відомий як адвокат блогера Анатолія Шарія і у 2020-му балотувався до Київської міської ради від його партії. Також був захисником інших проросійських діячів, наприклад, Станіслава Єжова, колишнього перекладача прем’єр-міністра України, звинуваченого у державній зраді на користь Росії. Також Рибін представляв бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі з боку терористів «ДНР».

Нагадаємо, що підозрюваного у держзраді України блогера Анатолія Шарія знайшли в Іспанії. Українські активісти відзначили місце знаходження будинку Шарія на карті. Зазначили, що поруч з оселею завжди перебуває охоронець.