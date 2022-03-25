Пропагандист Шарій знайшовся в Іспанії. Активісти поспілкувалися з ним (відео)

Анатолій Шарій може надовго опинитись в українській в'язниці

Анатолій Шарій кричав, що ніколи не розповсюджував кремлівську пропаганду

Підозрюваного у держзраді України блогера Анатолія Шарія знайшли в Іспанії. Українські активісти відзначили місце знаходження будинку Шарія на карті. Зазначили, що поруч з оселею завжди перебуває охоронець.

Власне, там і сталася зустріч активістів та Шарія.

Люди закидали пропагандисту роботу на Кремль, на що той істерично кричав, щоб йому показали хоч одне відео, де він виступає проти України.

Між ним і людьми сталася невелика сутичка, хоча поруч стояв охоронець, який не давав конфлікту розгорітися на повну.

Відзначимо, що поряд з Шарієм стояли його дружина Ольга.

Нагадаємо, в Україні заблоковано Youtube-канали блогера Анатолія Шарія і його дружини Ольги. Про це повідомляє «Главком».

У своєму телеграм-каналі Шарій підтвердив, що його канал недосяжний для перегляду в Україні з ночі 7 березня. Загалом, на канал Шарія підписано 2,91 млн людей, його дружини – 482 тис. людей.