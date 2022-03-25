Під пісню «Ой у лузі червона калина» українці пробилися до фіналу Чемпіонату світу з фігурного катання

Назарова та Нікітін виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі

Фігуристи Назарова та Нікітін виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі

Фігурист Нікітін понад три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ

Збірна України змогла подолати ритмічний танець в танцях на льоду на Чемпіонаті світу з фігурного катання. Для проходу в довільну програму потрібно було потрапити у топ-20 найкращих, усього на чемпіонаті світу виступала 31 пара, повідомляє «Суспільне».

Україну представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна – вони ще в лютому змагалися на Олімпіаіді-2022, а тоді повернулися до Харкова, де пережили початок війни. Назаровій вдалося виїхати з міста, тоді як Нікітін більш ніж три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.

Зрештою, Нікітін теж виїхав з Харкова та зміг дістатися до місця проведення Чемпіонату світу. Як і інші представники України, у танцювальної пари не було необхідного костюму для виступу. Тож Назарова та Нікітін виступали не лише без підготовки, але й у жовто-синій тренувальній формі.

До того ж, Олександра та Максим уперше танцювали під нову мелодію. За основу була взята пісня Джамали «1944», також була вставка «Ой у лузі червона калина» у виконанні Андрія Хливнюка.

За свій виступ Назарова та Нікітін отримали оцінку 67.70 балів. Цей результат у підсумку став 16-м і достатнім для виходу у фінал.

Після виступу Назарова та Нікітін дали коментар, у якому звернули увагу на важливість їхньої участі на чемпіонаті світу. Нікітін присвятив виступ всім українцям через вторгнення Росії.

«Цей виступ був не лише для нас, але й для усіх українців. Сподіваємося, що підтримка від усіх глядачів на трибунах допоможе всій країні. Ми залишили Україну машиною (упродовж восьми днів ми подолали 600 км). Багато людей виїжджають, тож це зайняло трохи часу. Потім ми відлетіли з Варшави у Монпельє, це було неважко», – зазначили фігуристи.