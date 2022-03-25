Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Росію державою-терористом (відео)
«Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми»
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Російську Федерацію державою-терористом. Про це він наголосив у своєму зверненні 25 березня.
«Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів. Вони це роблять, щоб викликати жах.
Тому я закликав партнерів: час визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно. Час визнати Збройні Сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією», – сказав Андрій Єрмак.
Очільник Офісу президента також розповів, що потрібно Україні, щоб вистояти проти Росії.
«По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз.
По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки радянських типів для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні систем ППО. Варіанти є. Немає політичної волі», – зазначив Єрмак.
Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.
21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.