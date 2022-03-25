Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Росію державою-терористом (відео)

Очільник Офісу президента розповів, що потрібно Україні, щоб вистояти проти Росії

«Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Російську Федерацію державою-терористом. Про це він наголосив у своєму зверненні 25 березня.

«Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів. Вони це роблять, щоб викликати жах.

Тому я закликав партнерів: час визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно. Час визнати Збройні Сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією», – сказав Андрій Єрмак.

Очільник Офісу президента також розповів, що потрібно Україні, щоб вистояти проти Росії.

«По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз.

По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки радянських типів для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні систем ППО. Варіанти є. Немає політичної волі», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

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