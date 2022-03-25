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    Події в Україні

    Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Росію державою-терористом (відео)

    Очільник Офісу президента розповів, що потрібно Україні, щоб вистояти проти Росії - Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Росію державою-терористом (відео)
    Очільник Офісу президента розповів, що потрібно Україні, щоб вистояти проти Росії
    фото: скріншот із відео

    «Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми»

    Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Російську Федерацію державою-терористом. Про це він наголосив у своєму зверненні 25 березня.

    «Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів. Вони це роблять, щоб викликати жах.

    Тому я закликав партнерів: час визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно. Час визнати Збройні Сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією», – сказав Андрій Єрмак.

    Очільник Офісу президента також розповів, що потрібно Україні, щоб вистояти проти Росії.

    «По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз.

    По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки радянських типів для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні систем ППО. Варіанти є. Немає політичної волі», – зазначив Єрмак.

    Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

    21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Україна поліція озброєння Андрій Єрмак окупація час #stoprussia
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    Єрмак закликав партнерів офіційно визнати Росію державою-терористом (відео)