До Стамбула повернули літак через панічну атаку пасажира

Громадянин Словенії, під час панічної атаки нападав на інших пасажирів і розбив екран літака

Літак Turkish Airlines, який прямував зі Стамбула до Танзанії, був змушений повернутися до Туреччини після того, як у пассажира почалась панічна атака. Інцидент трапився у понеділок, 25 грудня, повідомляє Hurriyet Daily News. Антон Честнік, 54-річний громадянин Словенії, під час панічної атаки нападав на інших пасажирів і розбив екран



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Громадянин Словенії, під час панічної атаки нападав на інших пасажирів і розбив екран літака

Літак Turkish Airlines, який прямував зі Стамбула до Танзанії, був змушений повернутися до Туреччини після того, як у пассажира почалась панічна атака.

Інцидент трапився у понеділок, 25 грудня, повідомляє Hurriyet Daily News.

Антон Честнік, 54-річний громадянин Словенії, під час панічної атаки нападав на інших пасажирів і розбив екран літака.

Члени екіпажу вирішили повернути літак до Стамбула, перебуваючи у небі над Каїром. Таке рішення прийняли, тому що не змогли взяти пасажира під контроль.

Після приземлення Честніка затримали. Його разом з дружиною депортували до німецького Мюнхена, після того як вони надали свідчення.