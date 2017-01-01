До Стамбула повернули літак через панічну атаку пасажира
- Вчора, 19:25
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Громадянин Словенії, під час панічної атаки нападав на інших пасажирів і розбив екран літака
Літак Turkish Airlines, який прямував зі Стамбула до Танзанії, був змушений повернутися до Туреччини після того, як у пассажира почалась панічна атака.
Інцидент трапився у понеділок, 25 грудня, повідомляє Hurriyet Daily News.
Антон Честнік, 54-річний громадянин Словенії, під час панічної атаки нападав на інших пасажирів і розбив екран літака.
Члени екіпажу вирішили повернути літак до Стамбула, перебуваючи у небі над Каїром. Таке рішення прийняли, тому що не змогли взяти пасажира під контроль.
Після приземлення Честніка затримали. Його разом з дружиною депортували до німецького Мюнхена, після того як вони надали свідчення.