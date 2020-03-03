До суду в Салоніках привезли колишнього комбата «Айдару» Мельничука



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Сергія Мельничука затримали в Греції 1 березня

У суді вирішуватиметься питання щодо арешту чи звільнення Мельничука

Колишнього командира батальйону «Айдар» Сергія Мельничука, затриманого у Греції за запитом Росії, доставили до суду, де вирішуватиметься питання щодо його арешту.

Про це директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив у коментарі УНІАН.

«Сергія Мельничука доставлено до суду міста Салоніки. Його стан здоров’я задовільний, він забезпечений усім необхідним», - сказав Погорельцев.

Водночас він зазначив, що зустріч Мельничука з прокурором наразі не розпочалася, оскільки прокуратура при суді міста Салоніки очікує на необхідні документи від Національного бюро Інтерполу в Греції.

Також до суду прибули консул України в Салоніках, адвокат і дружина Мельничука з дитиною.

«На прохання консула затриманому було дозволено поспілкуватися з родиною», - повідомив Погорельцев.

При цьому консульством України в Салоніках надається необхідне сприяння та допомога дружині та малолітній дитині затриманого.

«Позиція сторони захисту ґрунтується на тому, що, відповідно до повідомлення Генерального секретаріату Інтерполу, відомості щодо розшуку Сергія Мельничука, розміщені в обліках цієї міжнародної правоохоронної організації, було заблоковано у зв’язку з перевіркою на відповідність правилам Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол), зокрема, через політичну вмотивованість такого розшуку. Зазначене повідомлення Генерального секретаріату Інтерполу було направлено на адреси національних бюро Інтерполу усіх країн-учасниць Міжнародної організації кримінальної поліції», - повідомив Погорельцев.

Як повідомлялося, 1 березня Мельничук був затриманий у Греції.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол вирішив переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання Мельничука.

Дружина затриманого в Греції колишнього депутата Верховної Ради Сергія Мельничука (позафракційний) відмовилася від повернення з дитиною в Україну та буде переміщена до Салоніків (Греція), куди затриманого 3 березня переведуть для розгляду його справи прокурором.