До України повернулась частина моряків з траулера, що затонув біля узбережжя Африки



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Частина моряків прибула до України, частина залишилась - відповідальні особи, які поки що перебувають в Мавританії на період проведення розслідування

Частина екіпажу океанського траулера «Іван Голубець», який загорівся і затонув біля берегів Мавританії, повернулась до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Держрибагентства Ярослава Бєлова.

«За інформацією, яку ми маємо станом на сьогодні, частина моряків прибула (до України, - ред.), частина залишилась. Відповідальні особи, які поки що перебувають в Мавританії на період проведення розслідування», - зазначив співрозмовник.

На прохання журналіста уточнити інформацію щодо загиблого члена екіпажу - громадянина України, голова Держрибагентства пояснив, що наразі ця людина вважається зниклою безвісти.

«...Враховуючи те, що його тіло не знайдено, офіційно він вважається зниклим безвісти. Однак ми вважаємо, що громадянин України загинув», - пояснив він.

Бєлов додав також, що ще один громадянин України під час пожежі на судні отримав опіки.

«У нас є інформація, що лише один громадян України отримав опіки. Йому було надано необхідну медичну допомогу», - додав він.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що український траулер потонув біля узбережжя Африки після пожежі, є загиблі.

Пізніше Міністерство закордонних справ України та посольство України в Марокко повідомило, що на океанському траулері «Іван Голубець», на якому виникла пожежа біля берегів Мавританії, перебували майже три десятки громадян України.