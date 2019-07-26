  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Посольство США назвало випадок із танкером Neyma хорошим прецедентом

    • Розсилка
    Танкер був затриманий в порту Ізмаїла - Посольство США назвало випадок із танкером Neyma хорошим прецедентом
    Танкер був затриманий в порту Ізмаїла

    В посольстві США в Україні заявили, що нова влада захищає інтереси України «не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм»

    Посольство США в Україні відреагувало на затримання СБУ в Ізмаїлі російського танкера Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

    Відповідне повідомлення посольства було опубліковане 26 липня у Twitter.

    «Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів», - заявили в посольстві США  в Україні.

    Читайте також

    Раніше повідомлялося, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

    За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

    Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.

    Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко не розуміє, чому СБУ відпустила екіпаж російського танкера Neyma.

    Читайте також
    Росія СБУ США корабель посольство Азовське море українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ