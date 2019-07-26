Посольство США назвало випадок із танкером Neyma хорошим прецедентом



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Танкер був затриманий в порту Ізмаїла

В посольстві США в Україні заявили, що нова влада захищає інтереси України «не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм»

Посольство США в Україні відреагувало на затримання СБУ в Ізмаїлі російського танкера Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

Відповідне повідомлення посольства було опубліковане 26 липня у Twitter.

«Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів», - заявили в посольстві США в Україні.

Раніше повідомлялося, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко не розуміє, чому СБУ відпустила екіпаж російського танкера Neyma.