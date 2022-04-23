У Єрусалимі зійшов благодатний вогонь (відео)

Доступ до церемонії було обмежено через побоювання терористичних атак

У Велику суботу, 23 квітня, в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню. Церемонія транслювалася онлайн.

Знесення зі святині вогню символізує вихід з гробу «Світла істинного», тобто воскреслого Ісуса Христа.

Відомо, що храм вміщує 10 тисяч осіб. Зазвичай бажаючих подивитися на сходження набагато більше, тому паломники збираються на площі перед Храмом і на сусідніх вулицях.

Напередодні православного Великодня ізраїльська поліція запровадила обмеження на відвідування храму та прилеглих вулиць через терористичну загрозу — під час служби там дозволили присутність не більше 1700 людей.

Єрусалимський патріархат висловив невдоволення поліцейськими заходами, назвавши їх «неприйнятними».

Минулого року до відвідання церемонії допускали лише тих, хто мав які мали свідоцтва про вакцинацію або довідки про негативний тест на Сovid-19.