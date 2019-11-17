Три найближчі радники Зеленського невпинно працюють на Кремль, – Піонтковський



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Російський опозиціонер і аналітик Андрій Піонтковський

Україна взяла на себе односторонні принизливі зобов’язання по покірному руху в бік свого приєднання до ОРДЛО – експерт

За півроку президентства Володимира Зеленського Україна втратила підтримку Заходу, звівши нанівець свої зовнішньополітичні позиції, напрацьовані до цього за останні роки.

Про це на сайті російського опозиціонера Гаррі Каспарова пише аналітик Андрій Піонтковський.

Як докази своїх висновків Піонтковський наводить повернення Росії в ПАРЄ, з якої вона була вигнана за анексію Криму; демонстративне запрошення Еммануелем Макроном Путіна в Брегансон напередодні саміту G7; спробу президента США Дональда Трампа заморозити військову допомогу Україні і його енергійну кампанію щодо поверненню Путіна в G8, ствердження «Північного потоку-2», невеликий укол голландського парламенту.

Деякі ключові фігури нової української команди явно працюють не на Україну

Таку інформацію в Конгресі США нібито озвучили відомі американські дипломати, які працювали в нашій країні. Йдеться про спробу їх «вербування» одним з учасників переговорів президента Зеленського, якого політолог називає «тіньовим міністром закордонних справ», Андрієм Єрмаком.

«Вербування проходило за класичним кремлівським темником з довірчим додаванням особистісного «оживляжу». Пан кінопродюсер показував дипломатам фотографії своїх нібито близьких родичів, нібито загиблих у війні на Донбасі, і насилу стримуючи скупу чоловічу сльозу, нападав з прокльонами на «кривавого баригу Порошенко», який розв’язав цю братовбивчу війну», – пише Піонтковський.

Він дорікає Єрмаку в надмірній активності не на користь України

«Це він підписав 12 липня від імені української держави той самий протокол радників нормандського формату, за яким Україна вперше взяла на себе односторонні принизливі зобов’язання по покірному руху в бік свого приєднання до ОРДЛО», – стверджує експерт.

Крім того, за словами політолога, Єрмак особисто написав текст заяви, який Зеленський мав зачитати 15 вересня на CNN.

Піонтковський називає Єрмака куратором Зеленського від Путіна

«Він так впевнений у своїй безкарності, що 14 листопада, коли в Раді вже почалося розслідування його багатогранної діяльності, він відкрито зустрічався з відомим лобістом Путіна-Трампа Ланза, який в 2018 році добився зняття американських санкцій з одного з гаманців Путіна Олега Дерипаски», – пише політолог.

За його оцінками, зовнішньополітичні позиції української держави до весни 2019 року були виключно міцними. Російська агресія різко засуджувалася провідними країнами Заходу. Відносно Росії діяли політичні та економічні санкції. Спецпредставник США Курт Волкер наполягав на позиції, що не може бути й мови про перехід до політичного порядку денного без виведення Росією своїх військових і озброєнь з території окупованого Донбасу і передача Україні контролю над її кордоном.

«Нікому і в голову не приходило тоді «шпиняти» Україну як недбайливого школяра якимись невиконаними домашніми завданнями, ставити в кут, змушувати ганебно виправдовуватися і покірно доповідати про виконання чергових російських «хотелок», – зазначає експерт.

Протиставлення в українському медіа-просторі так званої партії миру – команди Зеленського – партії війни (колишньої влади України) постійно підігрівається провідними українськими телевізійними каналами, які контролюються кумом Путіна Віктором Медведчуком і гаманцем «колективного Зеленського» Коломойським, який пропонує Путіну всю Україну оптом за $ 100 млрд.

Піонтковський також підкреслює, що подібна політика зіграла на руку впливовим силам на Заході, які тільки і чекали будь-якого приводу, щоб «здати» Україну агресору. І при цьому отримати бонуси від фінансових чи геополітичних угод з кремлівським диктатором.

Андрій Піонтковський порадив президенту України Володимиру Зеленському не приймати на зустрічі лідерів «нормандської четвірки» «мир на Донбасі» на умовах Володимира Путіна, а розповісти світовій спільноті про постійний шантаж з боку керівництва Російської Федерації.

Як повідомлялося, з’явилося відео скандальної зустрічі лобіста Трампа з Єрмаком.

Помічник президента України Андрій Єрмак має контакти з російським віце-прем’єром українського походження Дмитром Козаком, відповідальним за політику Путіна на Донбасі Владиславом Сурковим та Адміністрацією президента РФ.

Нагадаємо, Фріз звернулась до СБУ з вимогою розслідувати поросійські заяви Єрмака.