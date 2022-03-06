Українці єдині, як ніколи!

«Мами, які перебувають у скрутних умовах, отримають допомогу в першу чергу»

Як повідомив офіційний Телеграм-канал заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, до Запоріжжя прибули чотири вагони гуманітарної допомоги. У вагонах – продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, ковдри, теплі речі.

Крім того, надійшло харчування та засоби гігієни для дітей, дитячі візочки.

«Мами, які перебувають у скрутних умовах, отримають допомогу в першу чергу», – говориться у повідомленні.

Гуманітарна допомога буде розподілена штабом. Її в першу чергу отримують ті, хто опинився у найбільш скрутних обставинах.

Раніше Телеграм-канал Кирила Тимошенка повідомив також про те, що логістичний хаб гумдопомоги у Рівному готує гуманітарний вантаж для Білої Церкви. Туди будуть відправлені продукти харчування, одяг, ковдри, ліки, засоби гігієни тощо.

Нагадаємо, вчора близько 150 тонн гуманітарної допомоги доправили до Сумської, Київської, Харківської областей, а також міст Боярка, Бородянка, Фастів (Київщина), Коростень та селище Корнинське, що на Житомирщині.