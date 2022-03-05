  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Гуманітарна допомога з Волині доправлена до Сумської, Київської, Харківської областей

    Україна переможе! - Гуманітарна допомога з Волині доправлена до Сумської, Київської, Харківської областей
    Україна переможе!
    з відкритих джерел

    Усі вантажі оперативно розподіляють та спрямовують згідно потреб, котрі надходять

    Як повідомляє Волинська ОДА, близько 150 тонн гуманітарної допомоги доправили до Сумської, Київської, Харківської областей, а також міст Боярка, Бородянка, Фастів (Київщина), Коростень та селище Корнинське, що на Житомирщині.

    Зокрема, відправили залізницею 73 піддони з продуктами харчування (крупи, вода питна, консерви, шоколад, макарони, консервацію), одяг і взуття (дитячий, дорослий); майже 50 тон картоплі, вагон борошна.

    Також два вантажі автомобільним транспортом: каски, бушлати, матраци, каремати, павербанки, ліхтарики, медичні засоби (кровоспинні, ліки, шприци, знеболюючі засоби, ліки для дітей, засоби гігієни дорослі / дитячі, продукти харчування, генератори.

    Гуманітарні вантажі вдалося зібрати у рамках роботи Координаційного центру Волині, створеного на період воєнного стану.

    Для цих цілей в області створені логістичні центри, куди доставляють гуманітарну допомогу звідусіль. Там працюють у напрямках – мілітарі (допомога військовим) та гуманітарна допомога (для цивільних).

    Усі вантажі оперативно розподіляють та спрямовують згідно потреб, котрі надходять.

    На сьогодні Волинська область продовжує отримувати гуманітарну допомогу. Так, за сьогодні прийняли 5 фур і 8 мікроавтобусів з гуманітарною допомогою, загальна вага - 80 тон. Це: засоби гігієни, медикаменти, продукти, дитяче харчування, цивільний одяг, генератори, спальні мішки, постільна білизна, товар напрямку мілітарі.

    Таким чином, доки військові на передовій знищують окупанта, ми працюємо в тилу.

    Теги: вода продукти Київщина Волинська область гуманітарна допомога ліки харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гуманітарна допомога з Волині доправлена до Сумської, Київської, Харківської областей