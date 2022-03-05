Гуманітарна допомога з Волині доправлена до Сумської, Київської, Харківської областей

Усі вантажі оперативно розподіляють та спрямовують згідно потреб, котрі надходять

Як повідомляє Волинська ОДА, близько 150 тонн гуманітарної допомоги доправили до Сумської, Київської, Харківської областей, а також міст Боярка, Бородянка, Фастів (Київщина), Коростень та селище Корнинське, що на Житомирщині.

Зокрема, відправили залізницею 73 піддони з продуктами харчування (крупи, вода питна, консерви, шоколад, макарони, консервацію), одяг і взуття (дитячий, дорослий); майже 50 тон картоплі, вагон борошна.

Також два вантажі автомобільним транспортом: каски, бушлати, матраци, каремати, павербанки, ліхтарики, медичні засоби (кровоспинні, ліки, шприци, знеболюючі засоби, ліки для дітей, засоби гігієни дорослі / дитячі, продукти харчування, генератори.

Гуманітарні вантажі вдалося зібрати у рамках роботи Координаційного центру Волині, створеного на період воєнного стану.

Для цих цілей в області створені логістичні центри, куди доставляють гуманітарну допомогу звідусіль. Там працюють у напрямках – мілітарі (допомога військовим) та гуманітарна допомога (для цивільних).

Усі вантажі оперативно розподіляють та спрямовують згідно потреб, котрі надходять.

На сьогодні Волинська область продовжує отримувати гуманітарну допомогу. Так, за сьогодні прийняли 5 фур і 8 мікроавтобусів з гуманітарною допомогою, загальна вага - 80 тон. Це: засоби гігієни, медикаменти, продукти, дитяче харчування, цивільний одяг, генератори, спальні мішки, постільна білизна, товар напрямку мілітарі.

Таким чином, доки військові на передовій знищують окупанта, ми працюємо в тилу.