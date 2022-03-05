Працівники «Енергоатому» намагалися зупинити окупантів РФ. Ексклюзивне відео

Працююча зміна персоналу за допомогою гучномовця й системи оповіщення, яку чути на всій території станції, намагалася «достукатися» до загарбників

«Енергоатом» опублікував відео, що відбувалося о першій ночі 4 березня 2022 року на блочному щиті керування третього енергоблоку Запорізької АЕС, що наразі захоплена російськими окупантами.

Працююча зміна персоналу за допомогою гучномовця й системи оповіщення, яку чути на всій території станції, намагалася «достукатися» до загарбників:

«Прекратите стрельбу по ядерно опасному объекту!», «Немедленно прекратите стрельбу! Вы ставите под угрозу безопасность всего мира!», «Работа жизненно важных органов Запорожской станции может быть нарушена. Нашими силами невозможно будет ее восстановить», «Вы ставите под угрозу безопасность всего мира!», – такими словами працівники «Енергоатому» намагалися зупинити російських загарбників.

«Може, хтось із безвусих строковиків, яких забирали «на навчання», дійсно не знав, куди та для чого їх доправляють. Але тут, на найбільшій атомній електростанції Європи, загарбники добре розуміють куди вони поцілюють та якими можуть бути наслідки. Українські атомники роблять усе можливе для того, щоб зупинити загрозу світової ядерної катастрофи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 4 березня в результаті обстрілів з важкої техніки російської армії виникла пожежа на території Запорізькій АЕС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російських військових, які обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, потрібно зупинити негайно, інакше Європа загине від ядерної катастрофи.

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежа виникла у п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. О 6:20 пожежу ліквідували.

У Запорізькій ОДА повідомили, що майданчик ЗАЕС захоплений військовими силами Російської Федерації, однак персонал продовжує забезпечувати роботу станції.