Російські окупанти обстрілюють «швидкі» і не пропускають через блокпости ліки

Потрібен гуманітарний коридор для доставки життєво необхідних ліків на захоплені російськими військами території

Російські окупанти не пропускають через блокпости ліки, життєво необхідні для пацієнтів на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

«Найбільш критичною є доставка препаратів до території, де Російська Федерація, окупанти не дозволяють нам проїхати через їхні блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші швидкі, обстрілюють наші машини, які транспортують ліки. Ми потребуємо гуманітарного коридору для того, аби доставити інсулін, аби доставити гіпотензивні засоби, препарати для діалізу - це те, без чого люди не можуть прожити», - сказав очільник МОЗ.

Як повідомлялося, медичну допомогу в Україні готові надавати понад 500 медпрацівників з інших країн.

1 березня російські терористи розстріляли машину лікарки-анастезіологині «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії» Марини Калабіної, яка везла пораненного племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині.

5 березня близько 13 години на територію Бородянського психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ кадирівців. Вони замінували всі підходи до інтернату й звідти вели артилерійський вогонь по позиціях української армії.



