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    Країни світу нарощують обсяги гуманітарної допомоги для України

    Щиро дякуємо, за допомогу Україні - Країни світу нарощують обсяги гуманітарної допомоги для України
    Щиро дякуємо, за допомогу Україні
    з відкритих джерел

    Урядом було сформовано чіткий перелік найбільш необхідної гуманітарної допомоги

    Лише за 2 березня в Україну було ввезено 1 764 тонн гуманітарного вантажу з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Створено Гуманітарний штаб з питань координації гуманітарної допомоги, що надходить від іноземних партнерів та небайдужих громадян країн світу», – розповів він.

    Крім цього, урядом було сформовано чіткий перелік найбільш необхідної гуманітарної допомоги, а на території України, Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Італії, Португалії, Швеції почали роботу нові логістичні центри.

    «Урядом України спрощено ввезення гуманітарної допомоги на територію країни, створено зелені коридори для нарощування об’ємів гуманітарної допомоги, – додав Тимошенко.

    Нагадаємо, Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів у Білорусі.

    Теги: війна Європа гуманітарна допомога Кирило Тимошенко #stoprussia
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    Країни світу нарощують обсяги гуманітарної допомоги для України