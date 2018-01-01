До Землі наближається величезний астероїд

Розмір астероїда варіюється від 0,5 до 1,2 кілометра

Астероїд 2002 AJ129, розміром з хмарочос, наближається до Землі. Про це повідомляє NASA. Найближче до Землі небесне тіло виявиться 4 лютого, проте і в цей момент воно буде на відстані в десять раз більше, ніж між Землею і Місяцем. Розмір астероїда варіюється від 0,5 до 1,2 кілометра, а швидкість становить близько 34 кілометрів



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Розмір астероїда варіюється від 0,5 до 1,2 кілометра

Астероїд 2002 AJ129, розміром з хмарочос, наближається до Землі.

Про це повідомляє NASA.

Найближче до Землі небесне тіло виявиться 4 лютого, проте і в цей момент воно буде на відстані в десять раз більше, ніж між Землею і Місяцем.

Розмір астероїда варіюється від 0,5 до 1,2 кілометра, а швидкість становить близько 34 кілометрів за секунду.

Астероїд 2002 AJ129 класифікують як «потенційно небезпечний», але ймовірність його зіткнення із Землею, дорівнює нулю.

Нагадаємо, вчені виявили сліди метеорита, що впав 60 мільйонів років тому на шотландський острів Скай.

Як повідомляв «Главком», в Росії порушили кримінальну справу проти геолога, який вкрав із державного історичного музею фрагмент метеорита, що впав в Челябінську 15 лютого 2013 року.

Метеорит «Челябінськ» увійшов в атмосферу Землі вранці 15 лютого 2013 року, зруйнувавшись на висоті 30-50 км. Найбільш великі фрагменти впали в околицях озера Чебаркуль, в 78 км на захід від Челябінська.