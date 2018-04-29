До Землі наблизився небезпечний гігантський астероїд
- Вчора, 02:30
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Швидкість небесного каменю становить 49,6 тисячі км / годФахівці з кафедри астрономії, геодезії та моніторингу навколишнього середовища Інституту природничих наук і математики попередили про наближення до Землі астероїду 444193.
Небесне тіло, відкрите 30 вересня 2005 року, вважається потенційно небезпечним. Астероїд має значні розміри: діаметр 1,43 км і, якщо вірити астрофізикам, зараз він прямує до Землі.
Швидкість небесного каменю становить 49,6 тисячі км / год, за даними експертів в області астрономії, астероїд мине земну кулю на відстані в 9,2 млн км.
Наступного разу небезпечний астероїд підлетить до Землі 8 листопада 2027 року.