До Землі наблизився небезпечний гігантський астероїд

Швидкість небесного каменю становить 49,6 тисячі км / год

Фахівці з кафедри астрономії, геодезії та моніторингу навколишнього середовища Інституту природничих наук і математики попередили про наближення до Землі астероїду 444193. Небесне тіло, відкрите 30 вересня 2005 року, вважається потенційно небезпечним. Астероїд має значні розміри: діаметр 1,43 км і, якщо вірити астрофізикам, зараз він прямує до



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Швидкість небесного каменю становить 49,6 тисячі км / год

Фахівці з кафедри астрономії, геодезії та моніторингу навколишнього середовища Інституту природничих наук і математики попередили про наближення до Землі астероїду 444193.

Небесне тіло, відкрите 30 вересня 2005 року, вважається потенційно небезпечним. Астероїд має значні розміри: діаметр 1,43 км і, якщо вірити астрофізикам, зараз він прямує до Землі.

Швидкість небесного каменю становить 49,6 тисячі км / год, за даними експертів в області астрономії, астероїд мине земну кулю на відстані в 9,2 млн км.

Наступного разу небезпечний астероїд підлетить до Землі 8 листопада 2027 року.