Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню



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30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає

З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомету. Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета.

29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

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