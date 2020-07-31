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    Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню

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    30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню - Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
    30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню

    Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає

    З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

    У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

    30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомету. Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

    Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. 

    Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета

    29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

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