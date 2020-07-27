У Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі



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У Путіна в черговий раз відзначили, що Росія нібито не є стороною конфлікту

Кремль знову заперечує зв'язки із російськими терористами на Донбасі

РФ вкотре стверджує, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Про це сьогодні заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає «ТАСС».

За його словами, нове всеосяжне перемир’я на Донбасі є «суттєвим та позитивним кроком у бік зміцнення довіри». Також він наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню, але відповідальність за бойовиків Москва із себе, як завжди, знімає.

Пєсков каже, що РФ не є учасницею конфлікту, тому не може гарантувати дотримання перемир’я з боку бойовиків.

«На рівні «нормандського формату» (закріпити цю домовленість — ред.) — це одна справа, а якісь гарантії з боку Росії, у цьому випадку, я не думаю, що про це можна говорити, бо Росія не є учасником конфлікту на південному сході України» — заявив речник Путіна.

Водночас відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 липня зателефонував російському лідерові Володимиру Путіну та «порушив питання безпеки на Донбасі», вказано в повідомленні офіційного сайту Зеленського.

«Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі», – ідеться в повідомленні офіційного сайту президента України.

Російська сторона відзначає, що глави держав детально обговорили «різні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнської кризи» (так влада Росії називає бойові дії на Донбасі, свою участь у яких заперечує – ред.).

«Констатовано необхідність підвищення ефективності переговорних зусиль у рамках мінської Контактної групи. Дана позитивна оцінка погодженню на засіданні Групи 22 липня додаткових заходів щодо припинення вогню, які набирають чинності з 27 липня. Акцентована важливість безумовного дотримання цих домовленостей учасниками конфлікту», – інформує сайт президента Росії.





Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Зазначимо, що у неділю, 26 липня, збройні формування Росії 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів було поранено українського військового.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти на Донбасі вже двічі порушили перемир’я.

До слова екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що готовий взяти участь у штурмі Криму.

Нагадаємо, Столтенберг назвав Росію першою серед викликів для НАТО на найближче десятиліття.

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