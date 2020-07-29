Доба на Донбасі: окупанти один раз відкривали вогонь



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Доба в ООС: зафіксовано лише один постріл з гранатомету

Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 7 годину ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції обєднаних сил не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає.

Слід вчергове наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Упродовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.