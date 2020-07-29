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    Доба на Донбасі: окупанти один раз відкривали вогонь

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    <span>Доба в ООС: зафіксовано лише один постріл з гранатомету</span> - Доба на Донбасі: окупанти один раз відкривали вогонь
    Доба в ООС: зафіксовано лише один постріл з гранатомету

    Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 7 годину ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів у районі операції обєднаних сил не зафіксовано.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

    За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

    Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає.

    Слід вчергове наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

    Упродовж минулої доби, 27 липня, на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

    Детальніше читайте тут: Андрій Сенченко: Крим ближчий до повернення в Україну, ніж Донбас
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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