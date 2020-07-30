Доба на Донбасі: окупанти один раз відкривали вогонь



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Бойовики здійснили постріл у бік українських військових поблизу Новолуганського

Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського

Від початку поточної доби бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Від початку поточної доби ворог здійснив черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами», — вказано у повідомленні.

У штабі також додали, що: «За минулу добу зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали».

Нагадаємо, що 28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета. Обстріл не був прицільним та мав провокативний характер, тому вогонь у відповідь українські військові не відкривали.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.