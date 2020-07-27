Командування Об'єднаних сил підтверджує початок перемир'я на Донбасі



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26 липня 2020 року видано наказ Командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню

Пресцентр ООС повідомив, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

Командування Об'єднаних сил України підтверджує початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ Командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Командування Об'єднаних сил підтверджує, що даний наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та вступили в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Раніше пресцентр ООС повідомив, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України продовжують виконувати поставлені завдання.

Як повідомлялося, у неділю, 26 липня, збройні формування Росії 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів поранено українського військового, він у задовільному стані, йому надана необхідна допомога.

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