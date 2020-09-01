Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим тиші



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Українські військові дотримуються режиму припинення вогню

Провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного та Авдіївки

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Про це повідомляє пресцентру штабу Об’єднаних сил.

Зазначається, що минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки.

«Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було», – заначили у штабі.

Від початку поточної доби, 1 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись умов припинення вогню, перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника», – додали у штабі.

Нагадаємо, з 1 вересня у районі проведення операції Об'єднаних сил посилюються заходи щодо профілактики поширення Covid-19.