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    Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим тиші

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    Українські військові дотримуються режиму припинення вогню - Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим тиші
    Українські військові дотримуються режиму припинення вогню

    Провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного та Авдіївки

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

    Про це повідомляє пресцентру штабу Об’єднаних сил.

    Зазначається, що минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Так, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки.

    «Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було», – заначили у штабі.

    Від початку поточної доби, 1 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись умов припинення вогню, перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника», – додали у штабі.

    Нагадаємо, з 1 вересня у районі проведення операції Об'єднаних сил посилюються заходи щодо профілактики поширення Covid-19.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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