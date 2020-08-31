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    «Реакцією задоволений». Фокін відреагував на критику

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    Заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що Україна повинна надати Донбасу особливий статус - «Реакцією задоволений». Фокін відреагував на критику
    Заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що Україна повинна надати Донбасу особливий статус

    Фокін вважає, що його критикують «заслані козачки»

    Заступник глави української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін відреагував на критику своїх заяв про особливий статус для всієї території Донбасу.

    Про це повідомив «5 канал».

    «Це означає, що в провладних структурах є заслані козачки. Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком», — сказав він.

    Фокін заявив, що задоволений реакцією на свої слова і додав, що нібито «цитував положення Мінських домовленостей».

    На думку Фокіна, у владі його критикують через зв'язок з «попередниками».

    Раніше Офіс президента відмежувався від скандальних заяв Фокіна. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, заявив, що окремі заяви заступника керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

    Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

    Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ

    Напередодні заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

    Як повідомлялося, «Європейська солідарність» вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України.


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