Офіс президента відмежувався від скандальних заяв Фокіна



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Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяви Вітольда Фокіна

Заяви Фокіна не відповідають позиції України по Донбасу, – заявив Єрмак

Окремі заяви заступника керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає його пресслужба..

За його словами, більшість позицій Фокіна відображають пункти перших і других Мінських домовленостей.

«Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України», – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що амністія не може стосуватися людей, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, фінансували тероризм та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.

Єрмак також зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації не передбачають особливого статусу для всього Донбасу – йдеться виключно про ОРДЛО.

«Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України», – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ

Напередодні заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Як повідомлялося, «Європейська солідарність» вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України.