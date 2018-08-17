Доба на Донбасі: бойовики гатили із важкої артилерії й «Граду»



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Російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град»

Противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 16 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та мінометів калібром 120 та 82 мм.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Поряд із цим, противник обстріляв із «Градів» та 120-мм мінометів захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кримського, Луганського та Новгородського.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Новолуганське, Мар’їнка, Водяне та Лебединське.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки двоє окупантів дістали поранення.

Зазначимо, що з початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу.

Нагадаємо також, що командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах.

Крім того стало відомо, коли закриють на ремонт єдиний на Луганщині пункт пропуску.