Доба на Донбасі: бойовики пʼять разів порушили режим тиші

Про всі порушення з боку російських терористів повідомлено спостерігачів ОБСЄ

Терористи використовували гранатомети та великокаліберні кулемети

У неділю, 18 квітня, в зоні проведення операції обʼєднаних сил, було зафіксовано пʼять порушень з боку російських найманців. Про це повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook

Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона Спільного центру координації та контролю повідомила представників ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що учора російські окупанти 18 разів протягом доби порушили «режим припинення вогню», використовуючи міномети та гранатомети, один український солдат отримав поранення.

Сьогодні у мережі зʼявилося відео обстрілу терористами позицій українських військ.