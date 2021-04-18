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    Доба на Донбасі: бойовики пʼять разів порушили режим тиші

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    Про всі порушення з боку російських терористів повідомлено спостерігачів ОБСЄ - Доба на Донбасі: бойовики пʼять разів порушили режим тиші
    Про всі порушення з боку російських терористів повідомлено спостерігачів ОБСЄ
    Фото з відкритих джерел

    Терористи використовували гранатомети та великокаліберні кулемети

    У неділю, 18 квітня, в зоні проведення операції обʼєднаних сил, було зафіксовано пʼять порушень з боку російських найманців. Про це повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook

    Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

    У передмісті Старогнатівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

    Бойових втрат серед наших захисників немає.

    Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона Спільного центру координації та контролю повідомила представників ОБСЄ.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 47 вибухонебезпечних предметів, йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що учора російські окупанти 18 разів протягом доби порушили «режим припинення вогню», використовуючи міномети та гранатомети, один український солдат отримав поранення.

    Сьогодні у мережі зʼявилося відео обстрілу терористами позицій українських військ.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ДСНС обстріл розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил солдат
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