Зʼявилося відео вчорашнього обстрілу українських позицій на Донбасі

Оприлюднені кадри порушення російськими найманцями режиму тиші під Горлівкою

В мережі зʼявилося відео, зняте на українських позиціях на Донбасі під час обстрілу з боку російських найманців. Відео розмістила «Радіо Свобода» на своїй сторінці на YouTube.

Зазначається, що кадри зняті на позиціях поблизу Горлівки. Там ввечері 17 квітня та в ніч на 18 квітня бойовики використовували проти українських бійців гранатомети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, що 17 квітня було зафіксовано 17 порушень «режиму тиші» з боку збройних формувань Російської Федерації, один український боєць зазнав поранення.

Вночі незаконні збройні формування здійснили ще один обстріл.

Також сьогодні було оприлюднене відео руйнувань в житловому секторі села Зайцеве, спричинених обстрілом із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.