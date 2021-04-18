Зʼявилося відео вчорашнього обстрілу українських позицій на Донбасі
Оприлюднені кадри порушення російськими найманцями режиму тиші під Горлівкою
В мережі зʼявилося відео, зняте на українських позиціях на Донбасі під час обстрілу з боку російських найманців. Відео розмістила «Радіо Свобода» на своїй сторінці на YouTube.
Зазначається, що кадри зняті на позиціях поблизу Горлівки. Там ввечері 17 квітня та в ніч на 18 квітня бойовики використовували проти українських бійців гранатомети та стрілецьку зброю.
Нагадаємо, що 17 квітня було зафіксовано 17 порушень «режиму тиші» з боку збройних формувань Російської Федерації, один український боєць зазнав поранення.
Вночі незаконні збройні формування здійснили ще один обстріл.
Також сьогодні було оприлюднене відео руйнувань в житловому секторі села Зайцеве, спричинених обстрілом із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.