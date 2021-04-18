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    Зʼявилося відео вчорашнього обстрілу українських позицій на Донбасі

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    Обстріл українських позицій відбувався учора, 17 квітня - Зʼявилося відео вчорашнього обстрілу українських позицій на Донбасі
    Обстріл українських позицій відбувався учора, 17 квітня
    Фото: скріншот з відео

    Оприлюднені кадри порушення російськими найманцями режиму тиші під Горлівкою

    В мережі зʼявилося відео, зняте на українських позиціях на Донбасі під час обстрілу з боку російських найманців. Відео розмістила «Радіо Свобода» на своїй сторінці на YouTube.

    Зазначається, що кадри зняті на позиціях поблизу Горлівки. Там ввечері 17 квітня та в ніч на 18 квітня бойовики використовували проти українських бійців гранатомети та стрілецьку зброю.

    Нагадаємо, що 17 квітня було зафіксовано 17 порушень «режиму тиші» з боку збройних формувань Російської Федерації, один український боєць зазнав поранення.

    Вночі незаконні збройні формування здійснили ще один обстріл.

    Також сьогодні було оприлюднене відео руйнувань в житловому секторі села Зайцеве, спричинених обстрілом із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил YouTube
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