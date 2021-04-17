Внаслідок обстрілу українських позицій на Донбасі поранено військового

Українські солдати на Донбасі сьогодні відкривали вогонь у відповідь

Протягом доби російські найманці пʼять разів порушували режим тиші

Протягом суботи, 17 квітня, в районі проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано пʼять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляється у зведенні пресцентру ООС.

Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12. У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне, що на Донеччині, ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості», – йдеться в повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомляється, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 13 гектарів території та передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.

Окрім того, сьогодні стало відомо, що бойовики продовжують блокувати пересування на пʼяти із семи контрольних пунктах вʼїзду та виїзду на непідконтрольну територію Донбасу.