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    Російські окупанти 18 разів за добу порушили «режим припинення вогню»

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    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Російські окупанти 18 разів за добу порушили «режим припинення вогню»

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Внаслідок обстрілів поранений український військовий

    Упродовж минулої доби було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, ще одне порушення сталося цієї ночі поблизу Авдіївки.

    Про це повідомляє пресслужба штабу сил ООС.

    «Неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12. Біля населених пунктів Майорськ, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми та Луганське ворог здійснив обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    Неспокійно було й у передмісті населених пунктів Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне. Тут ворог вів обстріли з підствольних, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    «Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – повідомили у штабі ООС, додавши, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Також станом на 7 годину ранку, 18 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. «Так, поблизу Авдіївки російські окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомили військові.

    Нагадаємо, 17 квітня, бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор на Донеччині.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові СЦКК
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