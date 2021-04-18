Російські окупанти 18 разів за добу порушили «режим припинення вогню»

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Внаслідок обстрілів поранений український військовий

Упродовж минулої доби було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, ще одне порушення сталося цієї ночі поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє пресслужба штабу сил ООС.

«Неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12. Біля населених пунктів Майорськ, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми та Луганське ворог здійснив обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Неспокійно було й у передмісті населених пунктів Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне. Тут ворог вів обстріли з підствольних, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – повідомили у штабі ООС, додавши, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також станом на 7 годину ранку, 18 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. «Так, поблизу Авдіївки російські окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомили військові.

Нагадаємо, 17 квітня, бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор на Донеччині.