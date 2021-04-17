Заступник командувача Об'єднаних сил розповів, яких провокацій очікує від бойовиків

Росіяни намагатимуться нанести більше втрат і спровокувати вогонь у відповідь

Російські найманці провокують українських військових на відкриття вогню у відповідь, використовуючи це потім у інформаційній війні проти України. Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», про це заявив заступник командувача Об’єднаних сил, генерал-майор Віктор Ганущак під час престуру для іноземних журналістів у район проведення Операції обʼєднаних сил у Донецькій та Луганській областях України, відповідаючи на запитання преси, що очікувати на фронті найближчим часом.

«Надалі буде ескалація, будуть провокаційні обстріли, противник буде провокувати. У них задача стоїть – нанести максимум втрат особовому складу. Це доводить снайперський вогонь, де застосовуються спецпідрозділи Російської Федерації безпосередньо. Вони сюди заїжджають, вони відпрацьовують, і навіть іноді бойовики, які знаходяться в траншеях, не знають, що заходять специ і працюють окремо по задачах керівництва 1-го та 2-го армійського корпусу. Задача у них стоїть – нанести втрати, щоб спровокувати вогонь у відповідь, і потім це використати в інформаційній площині, як їм це потрібно», – повідомив Ганущак.

Відповідаючи на питання, чи готуються наразі Об’єднані сили до відбиття наступу противника, Ганущак зазначив: «Проводиться ряд заходів. Тому ми й кажемо, що ми готові до всіх варіантів розвитку подій, в тому числі і якщо противник піде в наступ».

Водночас він нагадав, що останнім часом російські ЗМІ розганяють серед населення тимчасово окупованих територій та на російських телеканалах істерію про начебто можливий наступ Об’єднаних сил. Це робиться навмисно та не відповідає дійсності, відзначив заступник командувача.

«Люди там в паніці (на окупованих територіях – ред.). Вже довели до того, що говорять і про наступальні операції, і ви знаєте історію про «вбитого хлопчика» за 20 км від фронту… Все це для того, щоб серед людей посіяти паніку, ввести їх в оману. Це постійно проводиться, це навчені фахівці (російські – ред. ), які застосовуються в інформаційній площині. ФСБ, Головне розвідуправління, Сили спеціальних операцій – три на сьогоднішній день дивізії, які працюють в цьому напрямку», – наголосив Ганущак.

Відповідаючи на питання, чи сформовані та подані до вищого військового керівництва дані про потреби в озброєнні, техніці та паливно-мастильних матеріалах на той випадок, якщо почнеться активна фаза наступу з боку РФ, заступник командувача запевнив: «Всім забезпечені. Армія тим і характеризується, що скрізь має бути порядок. Всім забезпечені, і все продумано щодо забезпечення».

Нагадаємо, 10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності біля кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок у переговорному процесі й демонстрація готовності до застосування збройної сили.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до російського вторгнення, яке може статися в будь-який день.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді заявив, що вздовж державного кордону України, а також на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим знаходяться 28 батальйонних тактичних груп РФ, що становить потенційну загрозу для національної безпеки України.

14 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони полковник Кирило Буданов під час засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що розгортання повного складу російських військ на кордоні з Україною триватиме до 20 квітня.

Цього ж дня міністр оборони Андрій Таран під час віртуального виступу на засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони повідомив, що загальна потужність російських військ, які сконцентровані вздовж українського кордону, сягає 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тисячами військовослужбовців.

Зазначимо, що сьогодні протягом доби російські найманці пʼять разів порушували режим тиші в зоні Операції обʼєднаних сил. Вогнем було поранено одного військового. Українські солдати відкривали вогонь у відповідь.