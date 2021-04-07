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    Бойовики на Донбасі поранили українського військового

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    На Донбасі від мінометного обстрілу бойовиків постраждав військовий - Бойовики на Донбасі поранили українського військового
    На Донбасі від мінометного обстрілу бойовиків постраждав військовий
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    Підрозділи Об'єднаних сил на обстріл з боку проросійських бойовиків відкривали вогонь у відповідь

    В районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі ввечері 7 квітня отримав поранення український військовий. Воїн постраждав в результаті мінометного обстрілу з боку проросійських бойовиків.

    Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування «Схід« на сторінці у Facebook.

    Окупанти сьогодні вели прицільний мінометний обстріл українських позицій. Український військовий отримав осколкове поранення.

    «Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», – розповіли в ОТУ.

    Підрозділи Об'єднаних сил на обстріл з боку проросійських бойовиків відкривали вогонь у відповідь.

    «Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – додали в ОТУ.

    Нагадаємо, до цього у штабі ООС заявляли про чотири обстріли з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Про постраждалих у лавах Об'єднаних сил інформації не було.

    Від початку квітня на Донбасі загинуло вже п’ятеро українських військових. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

    3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

    5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

    5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

    Місія ОБСЄ зафіксувала з 2 по 5 квітня 1424 випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 126 таких порушень на Луганщині

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл Операція Об’єднаних сил
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