Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатометів поблизу Старогнатівки та Водяного

На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь

Протягом минулої доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомлє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів.

Таку ж зброю противник використав проти наших захисників і неподалік Старогнатівки.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед наших захисників не було.

Від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 13 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 81 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4579 транспортних засобів та 4141 особа. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись одна особа.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 500 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 412 осіб.