Єрмак розповів про важливе досягнення України на Донбасі

Голова Офісу президента порівняв втрати України зараз і рік тому

Перемир'я на Донбасі триває, незважаючи на провокації супротивника і втрати серед українських військових.

Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як зазначив голова Офісу президента, незважаючи на теперішні провокації, «це однак не порівняти з тим, що відбувалося, коли режиму (перемир'я – ред.) не було».

За його словами, це важливе досягнення.

«Є провокації, загиблі, поранені, але якщо порівняти цифри втрат, яких наша армія зазнала в аналогічні періоди, наприклад, рік тому, безумовно, в рази менше», – підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував загострення ситуації на Донбасі. За його словами, різке зростання кількості обстрілів є організованою провокацією.

11 лютого від кулі снайпера на Донбасі загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.

А прифронтове село на Луганщині Червоний Деркул Станично-Луганського району 11 лютого попрощалося із бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексієм Подвезенним, який загинув 6 лютого на Донеччині внаслідок підриву.