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    Політика

    Єрмак розповів про важливе досягнення України на Донбасі

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    Андрій Єрмак 11 лютого з'їздив на Донеччину - Єрмак розповів про важливе досягнення України на Донбасі
    Андрій Єрмак 11 лютого з'їздив на Донеччину

    Голова Офісу президента порівняв втрати України зараз і рік тому

    Перемир'я на Донбасі триває, незважаючи на провокації супротивника і втрати серед українських військових.

    Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

    Як зазначив голова Офісу президента, незважаючи на теперішні провокації, «це однак не порівняти з тим, що відбувалося, коли режиму (перемир'я – ред.) не було».

    За його словами, це важливе досягнення.

    «Є провокації, загиблі, поранені, але якщо порівняти цифри втрат, яких наша армія зазнала в аналогічні періоди, наприклад, рік тому, безумовно, в рази менше», – підкреслив Єрмак.

    Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував загострення ситуації на Донбасі. За його словами, різке зростання кількості обстрілів є організованою провокацією.

    11 лютого від кулі снайпера на Донбасі загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.

    А прифронтове село на Луганщині Червоний Деркул Станично-Луганського району 11 лютого попрощалося із бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексієм Подвезенним, який загинув 6 лютого на Донеччині внаслідок підриву.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі армія Донеччина Україна Андрій Єрмак
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