Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення
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Розсилка
За даними розвідки, 2 лютого, двох окупантів знищено, четверо отримали поранення
2 лютого російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил в Facebook.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:
- зі стрілецької зброї – в районі селища Широкине;
- з великокаліберних кулеметів – в районі селища Красногорівка;
- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Гнутове.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
- з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі Хутора Вільний;
- тричі з мінометів калібру 82 мм., БМП-1 та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Луганське;
- з великокаліберних кулеметів – в районі селища Кримське;
- двічі з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Травневе.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 2 лютого, двох окупантів знищено, четверо отримали поранення.
«Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили військові.