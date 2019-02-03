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    Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення

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    Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення

    За даними розвідки, 2 лютого, двох окупантів знищено, четверо отримали поранення

    2 лютого російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил в Facebook.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:

    • зі стрілецької зброї – в районі селища Широкине;
    • з великокаліберних кулеметів – в районі селища Красногорівка;
    • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Гнутове.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

    • з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі Хутора Вільний;
    • тричі з мінометів калібру 82 мм., БМП-1 та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Луганське;
    • з великокаліберних кулеметів – в районі селища Кримське;
    • двічі з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Травневе.

    Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

    Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

    За даними розвідки, 2 лютого, двох окупантів знищено, четверо отримали поранення.

    «Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили військові.

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