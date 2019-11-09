Доба на Донбасі: один військовий дістав поранення, один помер у госпіталі

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Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами

8 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

неподалік Водяного, що на Приазов’ї — з ручних протитанкових гранатометів;

біля Лебединського — зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

поблизу Гнутового — з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 3 обстріли:

8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

біля Оріхового — з озброєння БМП-2, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Луганського — з автоматичних гранатометів;

у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) — зі стрілецької зброї;

біля Залізного — з великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Зайцевого — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Південного — з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів;

біля Кримського — з гармат БМП-1 і БМП-2, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Минулої доби, 8 листопада, внаслідок обстрілів, поранено одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Також, від поранень отриманих напередодні, у лікувальному закладі помер ще один український воїн.

Нагадаємо, раніше в ООС підтвердили, що відведення військ біля Петрівського перенесли на 9 листопада.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед