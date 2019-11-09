«Слуги народу» з’їздили на лінію розведення військ і розказали, що їх порадувало



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Мар’яна Безугла: загальний настрій місцевих жителів - від нейтрального до позитивного, і це радує

Заступниця голови парламентського Комітету з нацбезпеки, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла, яка у складі групи народних депутатів 5 листопада відвідала Золоте Луганської області, де наразі пройшло розведення військ, розказала в інтерв’ю «Главкому», що настрій місцевих жителів - «від нейтрального до позитивного».

«Місцеве населення – як і скрізь. Є активні люди, які реагують на приїзд тих чи інших представників. І є такі, які не особливо зацікавлені в таких заходах і не дають коментарів. Щоб оцінити реакцію населення, треба оцінювати кілька вимірів і спостерігати на різних локаціях. Що ми й намагалися зробити впродовж свого перебування в Золотому», - розказала вона.

Безугла підкреслила, що активні мешканці, які долучаються до приїзду будь-якої місії, завжди дуже позитивно налаштовані. «Але загалом про все населення можу сказати, що сприйняття – від нейтрального до позитивного. І це радує. Це – настрій надії на мирне урегулювання і на облаштування їхньої території, поява нових можливостей. В першу чергу, елементарних побутових можливостей – медична допомога, освіта, матеріальне забезпечення, торгівля тощо», - пояснила вона.

Депутатка зазначила, що доволі інтенсивна робота проводиться з боку Нацполіції. Вони навіть використали певні інновації. Питань щодо безпеки у Золотому у нас до них не виникало.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».