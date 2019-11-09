  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Слуги народу» з’їздили на лінію розведення військ і розказали, що їх порадувало

    • Розсилка
    «Слуги народу» з’їздили на лінію розведення військ і розказали, що їх порадувало

    Мар’яна Безугла: загальний настрій місцевих жителів - від нейтрального до позитивного, і це радує

    Заступниця голови парламентського Комітету з нацбезпеки, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла, яка у складі групи народних депутатів 5 листопада відвідала Золоте Луганської області, де наразі пройшло розведення військ, розказала в інтерв’ю «Главкому», що  настрій місцевих жителів - «від нейтрального до позитивного».

    «Місцеве населення – як і скрізь. Є активні люди, які реагують на приїзд тих чи інших представників. І є такі, які не особливо зацікавлені в таких заходах і не дають коментарів. Щоб оцінити реакцію населення, треба оцінювати кілька вимірів і спостерігати на різних локаціях. Що ми й намагалися зробити впродовж свого перебування в Золотому», - розказала вона.

    Безугла підкреслила, що активні мешканці, які долучаються до приїзду будь-якої місії, завжди дуже позитивно налаштовані. «Але загалом про все населення можу сказати, що сприйняття – від нейтрального до позитивного. І це радує. Це – настрій надії на мирне урегулювання і на облаштування їхньої території, поява нових можливостей. В першу чергу, елементарних побутових можливостей – медична допомога, освіта, матеріальне забезпечення, торгівля тощо», - пояснила вона.

    Депутатка зазначила, що доволі інтенсивна робота проводиться з боку Нацполіції. Вони навіть використали певні інновації. Питань щодо безпеки у Золотому у нас до них не виникало.

    Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

    Читайте також: Як Льовочкін і «слуги народу» Золоте інспектували (фото)
    Донбас освіта торгівля розведення військ на Донбасі партія Слуга народу робота населення Мар’яна Безугла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ