Держсекретар США розповів про роботу над стабільністю в Україні



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Майк Помпео: забезпечення миру і стабільності в Україні — це проект, над яким ми працюємо



Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Трамп надавав озброєння Україні двічі або тричі для захисту від російської агресії, підкреслив Помео

США вважають обґрунтованим надання Україні військової допомоги, так як націлені на забезпечення миру в цій країні.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час виступу у Фонді Кербера в Берліні, яке опубліковано на YouTube-каналі організації.

Помпео пояснив, що США віддані забезпеченню стабільності в Україні без попередніх умов.

«Дуже... дуже віддані», - заявив він.

За словами держсекретаря, кілька років тому багато хто вважав надання оборонних систем України поганою ідеєю. Зокрема, проти були колишній американський президент Барак Обама і Німеччина.

«Пам’ятаю, що коли я був на Мюнхенській конференції з безпеки, ще будучи конгресменом від Канзасу, (тоді, на конференції) піднімалася тема надання Україні оборонних систем. Це був 2015 або 2016 рік. Німеччина вважала це поганою ідеєю, президент (США) Барака Обама вважав це поганою ідеєю. Президент США Дональд Трамп двічі або тричі надавав озброєння Україні, щоб вона могла захиститися від російської агресії на Донбасі», - нагадав він.

«Ми пишаємося цим, вважаємо, що це має сенс для свободи, Європи, світу та суверенітету України», -резюмував Помпео.