Доба на Донбасі: один військовий поранений

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Бойовики порушили перемир’я на Донбасі, є поранений Фото: report.if.ua

Бойовики відкривали вогонь по наших захисниках з гранатометів і кулеметів

25 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил:

неподалік Причепилівки — з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

«Від початку поточної доби обстрілів позиції Об’єднаних сил не зафіксовано», — резюмують у штабі ООС.

Напередодні повідомлялося, що російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.