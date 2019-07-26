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    Доба на Донбасі: один військовий поранений

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    <p>Бойовики порушили перемир&rsquo;я на Донбасі, є поранений</p> - Доба на Донбасі: один військовий поранений

    Бойовики порушили перемир’я на Донбасі, є поранений

    Фото: report.if.ua

    Бойовики відкривали вогонь по наших захисниках з гранатометів і кулеметів

    25 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

    Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

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    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил:

    • неподалік Причепилівки — з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

    В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

    «Від початку поточної доби обстрілів позиції Об’єднаних сил не зафіксовано», — резюмують у штабі ООС.

    Напередодні повідомлялося, що російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.

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