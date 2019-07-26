Доба на Донбасі: один військовий поранений

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Бойовики відкривали вогонь по наших захисниках з гранатометів і кулеметів
25 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.
Противник відкривав вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил:
- неподалік Причепилівки — з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
«Від початку поточної доби обстрілів позиції Об’єднаних сил не зафіксовано», — резюмують у штабі ООС.
Напередодні повідомлялося, що російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.